Juventus, come funziona il patteggiamento sulla manovra stipendi? La procedura e tutti gli scenari

E’ il giorno più atteso in casa Juventus, quello in cui si potrebbe chiudere qualsiasi discorso pendente con la giustizia sportiva italiana e fare tabula rasa dalla prossima stagione. Una giornata intensa con l’udienza al Tribunale Federale Nazionale anticipata a oggi per l’accordo di patteggiamento raggiunto con la Procura Figc: ecco come funziona in questi casi, qual è la procedura e quali sono tutti gli scenari.

Lo aveva anticipato Calvo tra le righe parlando di acqua passata per il -10 sulle plusvalenze, di fatto facendo intuire come non solo non ci fosse la volontà di presentare un ricorso al Collegio di Garanzia, ma anche come le interlocuzioni con Chiné per raggiungere una quadra e patteggiare anche per manovra stipendi, rapporti con gli agenti e partnership sospette con le altre società ci fosse. E come un fulmine a ciel sereno, lunedì sera arriva lo spostamento dell’udienza, anticipata di più di due settimane, che vuol dire solo una cosa: bisogna chiudere la partita subito. Ma cosa dice il codice di giustizia sportiva?

Ebbene, qui si parla di applicazione di sanzioni su richiesta, agli articoli 126 e 127. Che tradotto in parole povere, è il patteggiamento, ma con un distinguo. L’articolo 126 si riferisce al patteggiamento prima del deferimento, e non è questo il caso: Chiné aveva atteso per capire le intenzioni dei bianconeri, poi ha dovuto procedere coi deferimenti. Quindi siamo nelle disposizioni prescritte dall’articolo 127, eccolo di seguito integralmente.