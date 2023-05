Bronzetti-Jabeur in tv: data, orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Lucia Bronzetti se la vedrà contro Ons Jabeur nel primo turno del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione in partenza sui campi di terra battuta di Parigi. Sorteggio proibitivo per la tennista azzurra, grande protagonista a Rabat ma chiamata ad un’impresa per fare strada anche nello slam parigino. Poco male per Lucia, appagata per l’exploit marocchino e pronta a scendere in campo senza nulla da perdere contro la più quotata Jabeur. Quest’ultima ha raggiunto due finali slam lo scorso anno, mentre ha faticato in questo 2023, complici gli infortuni. La tunisina partirà ampiamente favorita secondo i bookmakers, che quotano una vittoria di Bronzetti tra 4.5 e 5 volte la posta. Le due giocatrici non si sono mai affrontate in carriera.

