Juventus, Christillin: “Futuro senza Agnelli? Spero di no, ma non sono nella testa di John Elkann”

Intervenuta a ‘Il Foglio Sportivo a San Siro‘, evento organizzato dal quotidiano milanese al Meazza, Evelina Christillin ha parlato di un possibile futuro della Juventus senza Agnelli: “Personalmente spero di no, ma ‘business is business’ e io non sono nella testa di John Elkann. Al momento penso che la priorità sia il delisting e se dovesse pervenire una buona offerta, allora da uomo d’affari qual è sarà chiamato a valutarla. In fin dei conti la questione è cosa conta di più tra testa e cuore. In questo caso probabilmente il cuore e io mi auguro che sia effettivamente così” ha concluso.