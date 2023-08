Juventus, Chiesa: “Grande esordio. Obiettivo? Vogliamo la Champions League”

Federico Chiesa, attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di Dazn, al termine della sfida vinta in casa dell’Udinese per 3-0. “Abbiamo fatto una grande partita, soprattutto nel primo tempo dove siamo stati molto intensi e alti, questo è il calcio moderno. Non ci siamo chiusi e siamo stati propositivi”. Poi ha concluso: “Mi trovo bene come seconda punta, con Vlahovic ci muoviamo. Obiettivi? Siamo concentrati, vogliamo arrivare in Champions League. Poi vedremo…”.