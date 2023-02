Juventus, Chiesa cerca un maglia dal 1′ contro la Fiorentina: possibile tandem con Vlahovic

Prosegue la preparazione della Juventus verso la sfida di domenica pomeriggio alle 18:00 contro la Fiorentina. Seduta mattutina alla Continassa per i bianconeri, che dopo una serie di torelli di riscaldamento, si sono dedicati a un lavoro in profondità sul possesso palla per la gestione e poi per la costruzione del gioco sotto pressione avversaria. Federico Chiesa cerca una maglia da titolare contro la sua ex squadra e si potrebbe rivedere l’attacco con Vlahovic visto proprio contro i viola in Coppa Italia. A centrocampo Fagioli dovrebbe sostituire Miretti, mentre rientrerà nella lista dei convocati Paredes che aveva saltato la trasferta di Salerno. Ancora out Bonucci e Pogba. La Juventus svolgerà la rifinitura domani mattina seguita alle 14.15 dalla conferenza stampa del tecnico nel vicino Allianz Stadium.