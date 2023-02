Calcio: Napoli terzo miglior club in Europa secondo i ‘Power Rankings’ di Opta

Napoli meglio del Real Madrid? Sì, secondo le statistiche di Opta’s Power Rankings, sistema di classificazione che assegna alle squadre un punteggio su una scala compresa tra zero e 100. In questa graduatoria c’è proprio la squadra di Spalletti al terzo posto, con un rating di 95,15, alle spalle solamente di Bayern Monaco e Manchester City. Va da sé che i partenopei sono anche la miglior squadra d’Italia e sono posizionati meglio di club come Barcellona e Arsenal, al comando dei rispettivi campionati, ma anche Real Madrid e Psg. L’altra italiana in Top 10 è l’Inter, mentre non ci sono altri club di Serie A nelle prime 20 posizioni. Tali Power Ranking comprendono tutti i campionati (non solo i top-5 europei) e vengono aggiornati quotidianamente.