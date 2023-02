Juventus, Chiellini sulla penalizzazione: “Sono ferito, è doloroso stare lontano da Torino”

Giorgio Chiellini, difensore del Los Angeles FC, ha commentato a ‘The Athletic‘ la situazione che sta vivendo la Juventus, penalizzata di 15 punti in Serie A per il caso plusvalenze: “Mi sento triste e ferito da quello che sta succedendo. E’ doloroso non poter essere a Torino ed è dura per tutte le persone che amano questi colori. Ai tifosi dico di avere pazienza, la società sta lottando. Mi auguro che finisca nel migliore dei modi“. L’ex calciatore bianconero ha poi concluso: “I giocatori devono pensare gara dopo gara, poi a fine stagione si tireranno le somme. Non so se ciò che sta accadendo in tribunale sia positivo o meno“.