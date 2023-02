Torino, Buongiorno: “In città atmosfera calda per il derby, metteremo tutto quello che abbiamo”

Il capitano del Torino, Alessandro Buongiorno, ha parlato della preparazione del derby contro la Juventus, in programma martedì sera alle 20.45. Queste le sue parole ai microfoni di Torino Channel, in cui evidenzia un forte entusiasmo nella squadra e tra i tifosi in città: “E’ una settimana diversa, ci stiamo caricando e vogliamo arrivare al meglio a questo derby: ci metteremo tutto quello che abbiamo. In città si sente già l’atmosfera, tanti tifosi mi hanno fermato in giro e si sono raccomandati per questa partita e non vediamo ora che sia domenica: speriamo che al Filadelfia venga tanta gente per l’allenamento a porte aperte, abbiamo bisogno della spinta e della carica dei nostri tifosi”.

Poi ha aggiunto: “Sono arrivato al Toro che avevo sei o sette anni, da piccolo giochi soprattutto per divertirti ma io sentivo già tanto le partite contro la Juve” .