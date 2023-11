Juventus-Cagliari 2-1, Bremer: “Ottima partita difensiva, contento per il gol”

“Abbiamo fatto una bella partita difensiva, però da 11 partite non facevo un gol, ero un po’ arrabbiato e oggi finalmente sono riuscito a fare il primo gol stagionale“. Queste le parole di Bremer dopo il successo della Juventus sul Cagliari per 2-1. “Stiamo lavorando bene, anche Rugani quando ha iniziato a giocare ha fatto bene, dobbiamo continuare così, è quello che chiede il mister. Abbiamo una partita a settimana e c’è tanto tempo per lavorare. Spero di continuare così anche il prossimo anno per fare una grande stagione. L’Inter? Sappiamo che loro sono una grande squadra, stanno bene, però la nostra differenza, la nostra forza è la grinta e dobbiamo continuare così”, ha concluso il centrale brasiliano.