Juventus, per i bookie c’è Conte in pole per la panchina: tra gli altri nomi Zidane e Palladino

Con l’addio di Massimiliano Allegri che sembra per certi versi annunciato, la Juventus si sta già guardando intorno per cercare il sostituto. Uno dei nomi sul taccuino della dirigenza bianconera è quello di Antonio Conte, che già in passato ha guidato il club e ieri era presente all’Allianz Stadium per il match contro il Milan. Secondo i bookie è proprio l’allenatore pugliese ad essere in pole per la panchina della Juventus a partire dalla prossima stagione. Su Snai è infatti quotato 7,50, seguito da Zinedine Zidane a quota 8.

Tra le alternative spiccano i nomi di Raffaele Palladino, anche lui a quota 8 ma su Goldbet, Paolo Monteiro, quotato 12, e Gian Piero Gasperini, a quota 15. Infine ci sarebbe anche Roberto De Zerbi, che paga 20 volte la posta, ma appare davvero difficile credere che il tecnico italiano lasci il Brighton, con cui ha appena conquistato la qualificazione in Europa League.