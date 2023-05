Ministro Abodi: “Al lavoro per rendere visibile in tv in Italia il Mondiale femminile di calcio”

“Mondiali di calcio femminile: ho incontrato la scorsa settimana la collega francese Amélie Oudéa-Castéra e quello spagnolo Miquel Iceta Llorens. Obiettivo: coordinare un’azione comune verso le nostre tv e la Fifa per rendere televisibili anche in Italia le nostre Azzurre”. Lo ha scritto su Twitter il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi a proposito della copertura tv in Europa della rssegna iridata in Nuova Zelanda. Nelle scorse settimane il presidente della Fifa Gianni Infantino aveva definito “vergognose” le offerte per i diritti tv dalle emittenti televisive di alcuni paesi europei.