Juventus-Atalanta 3-3, Allegri: “Per la Champions servono 71 punti. Penalizzazione? Non ci pensiamo”

“Plusvalenze? Non mi riguardano. Unica toppa fin qui la Champions, in campionato la squadra ha fatto 38 punti, togliendo l’errore Var della Salernitana, che è tecnico, sarebbero 40. A parte il Napoli, saremmo davanti alle altre. Continuiamo su questa strada, i ragazzi hanno mostrato serenità e voglia di proseguire il discorso”. Lo ha detto l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo il 3-3 contro l’Atalanta: “Abbiamo commesso errori sui gol, un’occasione non sfruttata con Miretti. Nelle ultime dieci partite otto vittorie, un pareggio e una sconfitta. Non dobbiamo farci distrarre dalle cose esterne, complimenti ai ragazzi, mi metto nei loro panni, da essere terzi a decimi psicologicamente è come se ti togliessero quel che hai fatto, grazie a loro e allo staff”.

Sui singoli: “Miretti giovane, molto bravo, deve migliorare soprattutto quando entra in area. Deve migliorare nel fare gol, pur rimanendo sereno e tranquillo, il futuro è suo come Fagioli che ha fatto una grande partita, così come Bremer a differenza di Napoli”. Sul tocco e tiro del gol del 3-3: “Basta toccare e tirare, nel calcio non si fanno più ste cose. Avete scoperto un mio segreto ora. Il segreto è che quando Di Maria fa giocate straordinarie non fanno parte degli schemi”.

Sulla qualificazione alla Champions: “Credo che a 71 arrivi in Champions, ci servono 48 punti. Ora pensiamo al Monza, poi la Coppa Italia, arriverà anche l’Europa League. Un passetto alla volta, stare a pensare dove possiamo arrivare in campionato penso sia impossibile. Abbiamo fatto 38 punti, in realtà 40, saremmo stati in linea con le altre”.