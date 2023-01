Juventus-Atalanta 3-3, Di Maria: “Arrivato qui nel momento peggiore, ma sono felice”

Angel Di Maria ha parlato ai microfoni di Dazn, nel post gara di Juventus-Atalanta: “Il punto conquistato stasera è importante, credo che abbiamo fatto una grande partita, nonostante gli errori fatti. E’ dura essere lontani dalla vetta di punto in bianco, ma continuano a lavorare con questa mentalità possiamo fare qualcosa di straordinario”. L’attaccante bianconero ha poi continuato: “Sono arrivato nel peggior momento di questo club ma sono felice qui, sono contento. La Juve è grande ed è per questo che l’attaccano. L’importante è continuare a lavorare e dare sempre il massimo”. Sul proprio futuro ha concluso: “Questo momento non incide. La mia decisione la prendo con la mia famiglia, che è felice qui. Questo club è il più grande in Italia e uno dei più grandi in Europa”.