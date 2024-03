Juventus-Atalanta 2-2, Gasperini: “Siamo stati bravi. Koopmeiners? Ha grandi potenzialità anche come realizzatore”

“Partita difficile, contro una squadra forte e che aveva mille motivazioni per chiudere ogni discorso relativo alla Champions. Siamo stati doppiamente bravi, abbiamo giocato con personalità, poi c’è stata un’accelerazione della Juve e abbiamo fatto anche noi un bellissimo gol. Giochiamo tanto in poco tempo e avere questa mentalità non è facile”. Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha commentato in questo modo il 2-2 contro la Juventus all’Allianz Stadium. “Il risultato di stasera è giusto. Col Bologna, invece, abbiamo giocato due discrete partite raccogliendo zero punti ma il calcio è fatto anche di questi episodi. Non siamo stati fortunati, ma la classifica è veritiera anche per loro. L’Inter sta meritando quello che sta ottenendo, è superiore. Juve e Milan però sono molto forti”, ha analizza mister Gasperini.

Il tecnico si è poi soffermato su Koopmeiners, che con la doppietta odierna ha raggiunto la doppia cifra in campionato: “Il merito è del giocatore, noi li mettiamo nelle condizioni migliori. I mezzi poi sono tutti suoi. Sono felice per noi e per lui, che sta facendo ogni anno un campionato migliore. E’ in grande evoluzione, è molto duttile e può fare più ruoli. Quando era venuto da noi faceva anche il difensore centrale. Ho intuito presto che aveva grandi potenzialità anche come realizzatore e sta facendo bene”.