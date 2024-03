Juventus-Atalanta 2-2, Allegri: “Risultato importante, ma prendiamo gol troppo facilmente”

“Abbiamo fatto una buona partita contro una buona Atalanta, abbiamo subito due gol in cui loro sono stati bravi ma noi potevamo fare meglio“. Queste le parole di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus dopo il pareggio interno contro l’Atalanta. “Abbiamo giocato un secondo tempo molto più arrembante, di rabbia e di tecnica. Nel primo tempo abbiamo fatto buone cose, subendo pochi tiri. Bisogna sicuramente migliorare la fase difensiva quando siamo in vantaggio, facciamo buone partite però prendiamo gol troppo facilmente – ha aggiunto Allegri ai microfoni di Dazn.

“Come si migliora la fase difensiva? Andando a lavorare sulle situazioni, come quella del secondo gol, però sono momenti, bisogna rimanere sereni, abbiamo guadagnato un punto in classifica sul Bologna e abbiamo tenuto l’Atalanta a undici punti. Il nostro obiettivo è arrivare tra le prime quattro, mancano dieci punti – ha aggiunto in conclusione il tecnico bianconero -. Ai ragazzi non posso rimproverare niente, hanno avuto una bella reazione e di questo bisogna essere fieri, poi si può fare meglio però l’impegno della squadra quest’anno non è mai mancato. Oggi non era una partita semplice, questo risultato vale molto. Non sembra, ma vale molto“.