Juventus, Arrivabene prepara il ricorso al Tar dopo l’inibizione

Come riportato nell’edizione odierna di ‘Tuttosport’, l’ex amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene farà ricorso al Tar del Lazio dopo l’inibizione nei suoi confronti esercitata dalla Procura federale La motivazione sta nelle tempistiche del suo insediamento: quanto contestato alla Juventus e ai suoi ex dirigenti riguarda fatti commessi prima dell’1 luglio 2021, giorno della sua nomina fra le figure apicali della dirigenza juventina. Arrivabene, dunque, crede di essere stato punito per fatti sui quali non poteva in alcun modo partecipare e vorrà chiedere giustizia facendo leva su questo principio. Tre le sue richieste, un bel risarcimento per i danni che ne ha subito la sua immagine e la sua carriera professionale.