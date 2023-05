Milan-Inter, Cardinale sarà a San Siro: “Voglio vincere più di ogni altra cosa”

Gerry Cardinale, fondatore e managing partner di RedBird, fondo proprietario del Milan, non rinuncerà ad assistere dal vivo a San Siro al derby nella semifinale di andata di Champions League contro l’Inter. Intanto il magnate italoamericano alla vigilia ha rilasciato un’intervista al sito americano Sportico, specializzato in business nello sport. “La mia carica agonistica è in circolo e voglio vincere più di ogni altra cosa. Ma dal punto di vista aziendale, non perderò di vista il fatto che dobbiamo anche qualificarci per la Champions League dell’anno prossimo”, ha dichiarato Cardinale. Centrale è il tema del nuovo stadio. Il patron rossonero ha spiegato che il Milan sta esplorando le diverse opzioni per le aree su cui costruire il nuovo impianto. Una decisione è attesa nei “prossimi mesi”.