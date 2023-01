Juventus, Allegri ritrova Bremer in vista del Napoli. Countdown per il ritorno di Pogba e Vlahovic

In vista della grande sfida di venerdì sera al Maradona contro il Napoli, la Juventus ha sostenuto una seduta di allenamento mattutina presso la Continassa. Gli uomini guidati da Massimiliano Allegri si sono focalizzati su delle esercitazioni tecniche per reparti e sulla fase di costruzione, poi sullo sviluppo della manovra di gioco; al termine della giornata una partitella. Il tecnico bianconero può sorridere a pochi giorni dal big-match poiché riavrà a disposizione Gleison Bremer, che potrebbe essere inserito nella formazione titolare, per la quale sarà decisiva la seduta di rifinitura di domani.

Per quanto riguarda gli infortunati, invece, Paul Pogba e Dusan Vlahovic stanno proseguendo il loro recupero e anche oggi hanno svolto parte dell’allenamento con alcuni elementi delle formazioni Next Gen e Under 19. Prima di scendere in campo, alle ore 11:30 Allegri parlerà in conferenza stampa all’Allianz Stadium di Torino.