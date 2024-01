Juventus, Allegri: “Rabiot e Chiesa a disposizione, Sassuolo squadra tecnica”

Il tecnico della Juventus Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga di campionato contro il Sassuolo: “Il Sassuolo ha un ottimo collettivo. Dovremo fare una partita attenta. Hanno giocatori molto tecnici davanti come Berardi, Lauriente e Pinamonti. Si esaltano spesso fuori casa contro le big. Il gruppo sta lavorando bene. Dobbiamo riscattare la brutta sconfitta dell’andata. L’Inter ha una squadra costruita per vincere lo Scudetto. La Juventus ha iniziato un nuovo progetto a lungo termine. Dobbiamo fare il massimo e provare ad ottenere i risultati migliori. Miglioreremo di anno in anno. Abbiamo passato due anni difficili. Quest’anno ci stiamo divertendo e i ragazzi sono in grande crescita. A fine stagione vedremo dove saremo”.

Sugli indisponibili e le scelte di formazione: “Rabiot sta bene ed è recuperato, anche Chiesa è a disposizione. Domani valuterò se farli partire dall’inizio. Mancheranno Gatti e McKennie, che sono squalificati. Vlahovic sta bene ed è a disposizione. E’ tornato anche Kean, che tornerà in gruppo a breve. In difesa l’unico dubbio è tra Rugani e Alex Sandro. Non credo che Yildiz e Chiesa possano giocare dietro a una punta in futuro. Ci serve equilibrio. Possono coesistere, ma ora ci serve anche un giocatore in più nella metà campo difensiva”.