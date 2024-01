L’Atalanta ritrova El Bilal Tourè: convocato contro il Frosinone

Gian Piero Gasperini ritrova El Bilal Tourè, convocato per la prima volta in stagione in occasione del match contro il Frosinone, valevole per la ventesima giornata di Serie A. L’attaccante maliano, dopo l’infortunio a un tendine dell’agosto scorso, rientra tra i convocati dopo il lungo percorso di recupero. Operato il 24 agosto a Barcellona, Touré ha comunque fatto il suo rientro ufficiale nel test di giovedì scorso a Zingonia contro la Real Calepina (serie D) segnando due delle undici reti dei bergamaschi. Nella lista dei 23 dell’allenatore Gian Piero Gasperini non c’è, invece, il capitano Rafael Toloi, colpito da influenza.