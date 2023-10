Juventus, Allegri può sorridere: Chiesa torna in gruppo dopo due settimane

Arrivano buone notizie per la Juventus in vista del big-match di domenica sera contro il Milan, valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2023/2024. A due giorni dalla gara del Giuseppe Meazza, infatti, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha ritrovato Federico Chiesa, che è tornato ad allenarsi in gruppo dopo due settimane. A questo punto l’unica cosa da capire è se l’attaccante potrà partire dal 1′ in coppia con Dusan Vlahovic oppure se entrerà soltanto a gara in corso.