Juventus: Allegri pensa a Yildiz titolare contro la Roma, Locatelli verso la panchina

Si avvicina l’ultima partita del 2023 per la Juventus di Max Allegri, che sarà impegnata nel big match a Torino contro la Roma di Mourinho e dell’ex Paulo Dybala. Complici le non perfette condizioni di Chiesa, che oggi ha lavorato a parte, e quelle di Kean, che sta seguendo un programma differenziato, il tecnico Massimiliano Allegri starebbe pensando di riproporre Yildiz dal primo minuto, dopo il gol a Frosinone. Da decidere se schierarlo ancora dal primo minuto al fianco di Milik come al Benito Stirpe o insieme a Vlahovic. Lavoro a parte anche per Locatelli la cui contusione muscolare rimediata a Frosinone potrebbe costringerlo alla panchina forzata contro i giallorossi, lasciando chance a Nicolussi Caviglia. Anche Perin, Alex Sandro e De Sciglio oggi si sono allenati a parte.