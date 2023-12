Premier League 2023/24: colpo Luton contro lo Sheffield. Bournemouth sul velluto contro il Fulham

Il Boxing Day è andato in scena anche in questa stagione, rivelandosi all’attesa della situazione con gol e spettacolo nelle partite del pomeriggio. Nel lunch match il Newcastle è caduto sotto i colpi del Nottingham Forest, mentre nelle partite del pomeriggio sicuramente da menzionare è il colpo salvezza del Luton Town che è passato sul campo dello Sheffield con uno spettacolare 3-2. All’iniziale vantaggio ospite copn Doughty, lo Sheffield reagisce nel secondo tempo portandosi avanti con le reti di mc Burnie e Ahmedhozic. Negli ultimi minuti di gara il Luton ribalta la situazione con due doppie autogol, che hanno del clamoroso, firmate da Robinson e Slimane.

Negli altri scontri del Boxing Day il Bournemouth passa sul velluto contro il Fulham con un rotondo 3-0, firmato da Solanke, Kluivert e Sinisterra per una vittoria che proietta i padroni di casa al decimo posto in classifica, con ambizioni miste a sogni europei. Per il Fulham prosegue il periodo nero, alla terza sconfitta consecutiva in altrettante partite.