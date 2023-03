Juventus, Alex Sandro festeggia le 300 presenze in bianconero: “Grande onore, vorrei rigiocare finale Champions”

Alex Sandro ha parlato ai canali ufficiali della Juventus per celebrare a dovere il traguardo delle 300 presenze in bianconero. Il giocatore brasiliano ha ricordato la sua esperienza a Torino: “Do valore a tutto, dalla prima partita con il Chievo al primo gol – spiega – Il primo Scudetto è il più bello perchè è stato davvero difficile da vincere, questo traguardo è un grandissimo onore per me. Vorrei rigiocare la finale di Champions per riuscire a vincerla, ma do grande valore a tutto quello che mi ha fatto arrivare qui oggi. Un amico? Sicuramente Danilo perchè lo conosco dal 2010, è difficile che possa conoscere qualcuno da così tanto tempo.”