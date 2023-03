Formazioni ufficiali Napoli-Lazio, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Napoli e Lazio, sfida valida per la venticinquesima giornata di Serie A 2022/2023. Luciano Spalletti deve fare a meno dell’infortunato Raspadori e soprattutto dello squalificato Mario Rui, che verrà sostituito da Olivera. Uno squalificato anche per Maurizio Sarri, che in difesa non avrà a disposizione Casale. Recupera Pedro dopo la frattura alla mano, ma solo all’ultimo momento il tecnico deciderà se schierarlo dall’inizio. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di venerdì 3 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-LAZIO

NAPOLI: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia

LAZIO: Provedel, Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj, Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni