La Juventus accende la corsa Champions: per l’Atalanta si fa dura, derby a quattro tra Milano e Roma

La Juventus vince lo scontro diretto con l’Atalanta e accende la corsa Champions: ecco allora alcuni calcoli e gli scenari a quattro partite dalla fine. Con questa vittoria per 0-2 al Gewiss Stadium, la squadra di Allegri torna al secondo posto a quota 66 e vanta ora cinque punti di vantaggio sul quinto posto, al momento occupato dal Milan (le due squadre, peraltro, si affronteranno alla penultima giornata). E sono otto invece di margine sulla Dea, che resta a 58 insieme alla Roma, altra squadra al momento esclusa dalle prime quattro, dove invece troviamo Lazio a 64 e Inter a 63.

Si profila dunque, con i nerazzurri non ancora tagliati fuori ma più indietro nelle gerarchie, un super derby a quattro tra Milano e Roma, dove due o forse una rimarrà fuori. Questo perché in casa Juve c’è da considerare anche la possibile penalizzazione di fine stagione che potrebbe sottrarre una posizione Champions eventualmente conquistata sul campo. Il calendario dei bianconeri è decisamente agevole da qui alla fine e il risultato sportivo non sembra in discussione.

Per le altre due posizioni, in pole Lazio e Inter che hanno un lieve margine su Milan, Roma e Atalanta, ma con cinque squadre in sei punti tutto può succedere in queste ultime quattro partite. Dando uno sguardo ai calendari, emerge come l’Inter abbia quello più difficile: Sassuolo, Napoli, Atalanta e Torino, mentre il Milan affronta Spezia, Sampdoria e Verona oltre alla già citata Juventus. Per la Lazio Lecce, Udinese, Cremonese ed Empoli, anche in questo caso molto agevole, per la Roma Bologna, Salernitana, Fiorentina e Spezia, per l’Atalanta Salernitana, Verona, Inter e Monza, infine per la Juventus, che guarda tutte dall’alto, Cremonese, Empoli, Udinese e il già citato Milan.