Atalanta-Juventus 0-2, Allegri: “Il discorso Champions non è chiuso, manca ancora tanto”

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, al termine del match della trentaquattresima giornata di Serie A 2022/2023 vinto 2-0 contro l’Atalanta al Gewiss Stadium, ha parlato ai microfoni di Dazn: “Il discorso Champions non è chiuso, manca tanto. Queste sono sempre partite di sofferenza, mancano tanti punti, Inter e Milan hanno alzato la quota Champions. Con l’Inter e Lazio abbiamo lo scontro diretto a favore, col Milan dobbiamo ancora giocare, ma lo scontro diretto è a sfavore. Siamo partiti bene, quando a rallentare il pallone loro hanno preso fiducia. Abbiamo difeso bene come squadra, hanno fatto bene anche Vlahovic e Chiesa, quando sono rientrati per le ripartenze”.