Juventus, il 7 giugno inizia la campagna abbonamenti per la stagione 2023/2024

Tanti dubbi e incertezze in casa Juventus, al termine di una stagione sicuramente non semplice per i colori bianconeri. Il 7 giugno però parte già la campagna abbonamenti 2023/2024, che il club ha voluto pubblicizzare con lo slogan “Stronger Together”: un appello all’unità, per chiamare a raccolta i tifosi presso l’Allianz Stadium in occasione delle partite del prossimo campionato. Ovviamente i primi giorni di vendita saranno riservati agli abbonati della stagione 2022/2023, che potranno così confermare il proprio posto oppure cambiare postazione e settore qualora lo volessero. La vendita libera scatterà invece dal 21 giugno, con prezzi scontati per tutti coloro che dovessero sottoscrivere l’abbonamento entro il 2 luglio.

In particolare, la Juventus ha annunciato la possibilità di sottoscrivere un abbonamento “full” o un abbonamento “base”. Il primo, leggermente più caro rispetto al secondo, darà la possibilità di effettuare il cambio nominativo per tutte le partite nominando fino a 4 riserve per tutto l’anno. Inoltre gli abbonati avranno la prelazione per i match delle Coppe, lo sconto sulla J1897 Membership e la possibilità di una fase di prevendita in occasione dei big match per portare amici e parenti allo stadio. L’abbonamento base consentirà di effettuare il cambio nominativo solo per sei partite, con massimo due riserve e prelazione delle Coppe riservata solo sul proprio nominativo.

Per quanto riguarda i prezzi annunciati fino al 2 luglio, la Juventus comunica che l’abbonamento in Curva Sud e in Curva Nord avrà un costo compreso tra i 529 e i 599 euro. Prezzi che saliranno fino ai settori più centrali della tribuna est, con prezzi compresi tra i 1.998 e i 2.398 euro. A questo link tutte le informazioni dettagliate.