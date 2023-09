Jovic: “Da piccolo tifavo Milan, ho realizzato il mio sogno. Imparerò molto da Giroud”

Intervenuto in conferenza stampa, l’ultimo acquisto del Milan nella sessione estiva di calciomercato, Luka Jovic, si è presentato: “Da piccolo ero un tifoso del Milan insieme a mio padre e ai miei amici. Finalmente sono riuscito a far diventare il mio sogno realtà“. Jovic ha poi aggiunto: “I miei genitori hanno fatto grandi sacrifici per me e io sono profondamente grato. Mio papà mi dice di continuare a lavorare duramente. Io sono in grado di gestire la pressione e voglio dare il mio contributo“. Infine, l’attaccante serbo ha parlato di Olivier Giroud, compagno di reparto: “Olivier è un grande giocatore e farò il possibile per imparare tanto da lui oltre che, quando sarà il momento, sostituirlo“.