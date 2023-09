MotoGP GP India 2023, Marquez: “La pista sembra bella, useremo la stessa moto di Misano”

Marc Marquez è intervenuto nella conferenza stampa piloti del Gran Premio d’India 2023 di MotoGP: “Ho percorso la pista a piedi e sembra bella, ma ovviamente bisognerà vedere in sella a una moto se il grip sarà buono o meno. Abbiamo provato un nuovo prototipo di moto, ma visto che la performance era uguale al precedente, useremo la stessa di Misano perché è quella con cui ho il feeling migliore“.

Il Cabroncito ha poi proseguito: “Sono arrivato un po’ in ritardo in India, ma non penso che ciò condizioni la mia prestazione. Il risultato di Misano è stato positivo, tuttavia ho usato molte energie fisiche. Abbiamo dimostrato che la velocità c’è, seppur non per tutta la gara. Da quanto si è visto, i progressi non ci consentono di essere competitivi il prossimo anno“. Infine, Marquez ha concluso: “Migliorare di un decimo non m’interessa. Voglio guidare una moto con cinque o sei decimi a giro di differenza. Dobbiamo migliorare in uscita di curva, da metà curva in poi. Futuro? Non ho piani specifici per il momento“.