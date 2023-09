Italiano supera Allegri: Fiorentina con 113 formazioni diverse di fila, per la Juventus stop a 112

La sfida tra Fiorentina e Juventus non si è ancora giocata, ma Vincenzo Italiano supera Massimiliano Allegri. Già, per il momento soltanto in un particolare record, quello delle formazioni diverse schierate consecutivamente, che per la squadra viola hanno raggiunto l’incredibile numero di 113 di fila su 113 da quanto il tecnico toscano siede sulla panchina dei gigliati. Come è noto, la striscia dei bianconeri si è fermata pochi giorni fa a Reggio Emilia, alla numero 112: al Mapei, infatti, è stata schierata la stessa formazione titolare vista sette giorni prima contro la Lazio.