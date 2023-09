Roma Primavera, ricorso respinto: resta la sconfitta a tavolino con l’Empoli

Nella giornata odierna di venerdì 29 settembre la I sezione della Corte Sportiva d’appello ha deciso di respingere il ricorso presentato dalla Roma Primavera, in contestazione della decisione del giudice sportivo di assegnare il 3-0 all’Empoli Primavera. Tale scelta è arrivata in seguito ad un uso errato dei giocatori fuoriquota da parte del club capitolino. Considerata questa decisione della Corte Sportiva rimane confermata la sconfitta a tavolino per 3-0 della Roma, che invece sul campo aveva conquistato la vittoria.