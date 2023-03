Bologna-Lazio, Sarri: “Partita seria. Mourinho out al derby? Peccato, fa parte dello spettacolo”

“L’aggancio mancato al 2° posto? La benzina per fare bene è avere motivazioni feroci, se l’obiettivo è irragiungibile è meglio perché è un’utopia. Abbiamo fatto una partita seria, di attenzione, giocato un bel calcio anche se siamo mancati in area di rigore. Il Bologna è in crescita e in un momento positivo, la nostra prestazione è stata di buon livello”. Lo ha detto il tecnico della Lazio Maurizio Sarri dopo il pareggio contro il Bologna. “Mancano i gol? Sì ma se avesse giocato con più continuità Immobile saremmo in media – ha spiegato l’allenatore ai microfoni di Sky Sport – lo scorso anno a questo punto aveva segnati già 20 reti. Anche perché non stiamo creando poco, anzi. Però stiamo concretizzando poco e alcune volte non andiamo proprio al tiro ed è una bestemmia”. In chiusura un commento sull’assenza in panchina dello squalificato José Mourinho nel derby di domenica prossima: “Mi dispiace perché lo vedo sempre volentieri e poi perché fa parte dello spettacolo”, ha concluso Sarri.