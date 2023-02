Inter, Ventola: “Il primo tempo contro la Sampdoria mi è piaciuto, ci voleva il Lukaku di Conte”

Nicola Ventola, intervistato durante la diretta di Bobo TV, ha esaminato la prestazione dell’Inter al termine della gara pareggiata contro la Sampdoria per 0-0. “Il primo tempo dell’Inter mi è piaciuto: i nerazzurri hanno creato tanto, ci sono stati ottimi inserimenti da parte dei centrocampisti. Ci voleva il Lukaku di Conte, avrebbero segnato due gol. È mancata la conclusione, l’ultimo passaggio: si è complicata una partita il cui primo tempo sarebbe potuto terminare 3-0. Non capisco perché non abbiano giocato dall’inizio Dimarco e Bastoni: quando la squadra è rodata e sta andando bene bisogna confermare le scelte”.