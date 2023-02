Champions, Europa e Conference League, statistiche ottavi e playoff: Milan ritrova il Tottenham 12 anni dopo

Andata dei primi quattro ottavi di finale di Champions League, stasera alle 21,00 il Milan ospita il Tottenham: le due squadre si sfidano nuovamente a questo punto del torneo dodici anni dopo

l’ultima volta, il 15 febbraio 2011 infatti la partita terminò 1-0 per i biancoblù in questo stadio

(ricordiamo il faccia a faccia tra Gattuso e il secondo allenatore degli Spurs Joe Jordan) mentre il 9

marzo i rossoneri allenati da Allegri furono bloccati sullo 0-0 a White Hart Lane. Le due formazioni

si incontrarono anche nelle semifinali di Coppa UEFA 1971/1972, il 5 aprile 1972 la gara si

concluse 2-1 per il Tottenham a White Hart Lane, il 19 aprile a San Siro il match finì 1-1 (i

biancoblù poi conquistarono il trofeo). Arbitra lo svizzero Scharer, la partita sarà trasmessa anche in

chiaro su Canale 5, contemporaneamente il PSG riceve il Bayern Monaco. Domani sempre alle

21,00 il Brugge attende il Benfica (dirige Davide Massa) e contemporaneamente il Chelsea fa visita

al Borussia Dortmund.

Andata dei playoff di Europa League, giovedì alle 18,45 la Roma fa visita al Salisburgo: primo

scontro diretto in competizioni europee tra le due formazioni, la compagine giallorossa sarà l’ottava

squadra italiana differente che gli austriaci sfideranno in tornei europei. Arbitra lo svedese Nyberg,

alle 21,00 la Juventus ospita il Nantes: negli scontri diretti disputati nelle semifinali di Champions

League 1995/1996 passarono il turno i bianconeri con un punteggio complessivo di 4-3 (la

“Vecchia Signora” poi vinse il trofeo battendo l’Ajax in finale). Dirige il portoghese Pinheiro, la

partita sarà trasmessa anche in chiaro su TV8.

Andata dei playoff di Conference League, giovedì alle 18,45 la Fiorentina fa visita al Braga: primo

confronto in assoluto tra le due formazioni, arbitra lo sloveno Jug, alle 21,00 la Lazio ospita il Cluj:

le due compagini si sono già affrontate nella fase a gironi di Europa League 2019/2020, il 19

settembre 2019 i rumeni hanno trionfato 2-1 mentre il 28 novembre i biancocelesti vinsero 1-0 in

questo stadio. Dirige l’inglese Pawson.