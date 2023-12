Ligue 1 2023/2024, Kolo Muani entra e decide la sfida col Nantes: il Psg consolida il primo posto

Ottava vittoria consecutiva in Ligue 1 2023/2024 per il Psg, che ha sconfitto per 2-1 il Nantes nel match del Parco dei Principi, valido per la quindicesima giornata. I parigini hanno sbloccato la gara al 41′ con una splendida giocata di Barcola, ma gli ospiti hanno trovato il pareggio a inizio ripresa con Mostafa Mohamed. La squadra di Luis Enrique si è dunque gettata all’arrembaggio alla ricerca del gol del vantaggio ed è riuscita nel suo obiettivo all’83’ grazie al neo entrato Kolo Muani, il quale ha impiegato solamente 4 minuti per punire la sua ex squadra. Dopo un’altra decina di minuti delicati, in cui il Nantes ha tentato il tutto per tutto per pareggiarla, il Psg ha finalmente potuto esultare e celebrare tre punti pesanti che gli consentono di consolidare la vetta della classifica.

Resta a -6 il Monaco, secondo in attesa del Nizza, vittorioso sul campo del Rennes per 2-1. Vanderson ha aperto le danze al 51′ ma a un quarto d’ora dal 90′ si è fatto espellere per doppia ammonizione. Il club monegasco ha comunque siglato il gol del raddoppio all’85’ con Fofana, salvo poi soffrire nel finale per il rigore trasformato da Bourigeaud. Seconda vittoria di fila per i ragazzi di Hutter, in piena corsa Champions.