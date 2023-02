Inter-Udinese in tv: data, orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Inter e Udinese, valevole per la ventitreesima giornata di Serie A 2022/2023. I nerazzurri tornano davanti al proprio pubblico e provano a dimenticare il pareggio a reti bianche dell’ultimo turno di campionato contro la Sampdoria a Marassi. Lautaro Martinez e compagni attendono un’Udinese che dopo essere tornata al successo qualche settimana fa proprio contro i blucerchiati, ha ottenuto soltanto due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre uscite. La sfida è in programma sabato 18 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Meazza in San Siro di Milano. Diretta sulla piattaforma Dazn, su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport Calcio, oltre che in streaming su Now Tv e Sky Go.