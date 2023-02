Superenalotto, centrato il 6 oggi giovedì 16 febbraio: combinazione vincente, montepremi e dove è stato vinto

E’ stato finalmente centrato il “sei” al Superenalotto. Non un solo fortunato vincitore, ma ben novanta sono riusciti a indovinare i sei numeri della combinazione di stasera, giovedì 16 febbraio 2023, e così si aggiudica una cifra assolutamente mostruosa pari a 371.133.424,51 euro. Questa era la combinazione vincente: 52-1-66-47-38-56.

“La vincita con punti ‘6’ da 371.287.058,70 euro è stata realizzata grazie ad un sistema a caratura giocato attraverso la bacheca dei sistemi di Sisal”. E’ quanto fa sapere una nota Sisal sul SuperEnalotto. “Le 90 quote da 5,00 euro ciascuna sono state acquistate dalle ricevitorie Sisal e poi proposte ai propri giocatori”, si sottolinea.

Dal 22 maggio 2021 non si registrava il 6 al Superenalotto e il super premio da 371.133.424,51 euro è stato centrato per mezzo della Bacheca dei Sistemi di Sisal. Sono infatti 90 i giocatori ad aver vinto e a doversi dividere il jackpot. Spendendo cinque euro, si sono portati a casa la somma di 4.123.704,71 euro.

Queste le località dove sono state vendute le 90 quote del sistema: Atripalda (Avellino). 5 quote: Codroipo (Udine); Montecassiamo (Macerata). 3 quote: La Spezia; Termini Imerese (Palermo); Palestrina (Roma). 2 quote: Cormons (Gorizia); Crotone; Sant’Antimo (Napoli); Casal Velino (Salerno); Afragola (Napoli). 1 quota: Genova; Milano (3 diversi esercizi); Casale Monferrato (Alessandria); Carema (Torino), Torino (2 diversi esercizi); Pioltello (Milano); Rovetta (Bergamo); Toscolano-Maderno (Brescia); Caronno Pertusella (Varese); Villafranca Padovana (Padova); Rovigo; Trieste; Attimis (Udine); Bolzano; Reggio Calabria; Cattolica (Rimini); Valsamoggia (Bologna); Vergato (Bologna), Carpi (Modena); Grosseto; Fabbrico (Reggio Emilia); Borgo San Lorenzo (Firenze); Pontassieve (Firenze); Cittanova (Reggio Calabria); Piano di Sorrento (Napoli); Massafra (Taranto); Bari (2 diversi esercizi); Barletta; Foggia; Fragagnano (Taranto); Taranto; Strongoli (Crotone); Lamezia Terme (Catanzaro); Rende (Cosenza); Ragusa; Catanzaro; Crotone; Messina; Palermo; Marineo (Palermo); Sommatino (Caltanissetta); Villabate (Palermo); Roma; Ciampino (Roma); Pignataro Interamna (Frosinone); Città di Castello (Perugia); Fiuggi (Frosinone); Montegranaro (Fermo); Pescara; Penne (Pescara); Napoli.

Queste le singole vincite (ognuna di oltre 4 milioni di euro) distribuite per Regione: Campania 14 Friuli Venezia Giulia 9 Sicilia 9 Calabria 9 Marche 7 Lazio 7 Lombardia 7 Puglia 7 Liguria 4 Piemonte 4 Emilia Romagna 4 Toscana 3 Veneto 2 Abruzzo 2 Trentino Alto Adige 1 Umbria 1 Senza vincite Valle d’Aosta, Molise, Basilicata e Sardegna.

Di seguito infine tutte le ricevitorie in cui è stata realizzata la vincita.

6 BAR PARADISO DI STELLE VIA APPIA 197 199 ATRIPALDA (AV)

5 BAR ALLA TERRAZZA VIA PORDENONE 45 CODROIPO (UD)

5 DOLCE FORNO VIA MAININI SNC MONTECASSIANO (MC)

3 EDICOLA PIAZZA CAVOUR ANGOLO VIA DEI MILLE SNC LA SPEZIA (SP)

3 BAR BEVUTO DI CATALANO CARMELINO VIA BEVUTO 16 TERMINI IMERESE (PA)

