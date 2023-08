Inter, Tullio Tinti: “Audero è più che un’idea. Rinnovo Inzaghi? Fatto in tournèe, sarà di un anno”

Emil Audero è ad un passo dal diventare un nuovo portiere dell’Inter. A confermarlo il suo agente, Tullio Tinti, uscito dalla sede nerazzurra dove ha avuto un incontro con i dirigenti dell’Inter: “È più di un’idea – ha commentato l’agente uscendo dalla sede -. Questa è un’opportunità importante per lui e per l’Inter, ha fatto benissimo in questi anni”. Audero ma non solo visto che si è parlato anche del rinnovo di Simone Inzaghi sino al 2025, rinnovo che sembra ormai certo: ” Già fatto nel momento in cui era in tournée. È solo da formalizzare, sarà rinnovo di un anno”, ha concluso.