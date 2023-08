Lazio, Isaksen è sbarcato a Roma: visite e poi firma

L’avventura di Gustav Isaksen, terzo acquisto biancoceleste dopo Castellanos e Kamada, è iniziata: l’esterno danese è arrivato a Fiumicino nella nottata e stamattina si è recato in Paideia per sostenere le visite mediche poi ha raggiunto l’Isokinetic per i test atletici. Infine in serata raggiungerà Formello per firmare il contratto di 5 anni con la Lazio, fino al 2028, a 1,5 milioni di ingaggio a stagione. Sarri, in attesa di accogliere sia lui sia Kamada, ha concesso due giorni di riposo alla squadra dopo la doppia trasferta prima in Inghilterra poi in Spagna e il successivo rientro nella nottata di ieri a Roma. Il gruppo, quindi si ritroverà mercoledì alle 18 nel centro sportivo di Formello dove ci saranno da valutare le condizioni di Pedro, alle prese con un fastidio alla caviglia, Hysaj ancora alle prese con un’infiammazione del tendine d’Achille e Marcos Antonio alle prese con un problemino muscolare.