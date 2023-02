Inter tra il -15 dal Napoli e il +3 al Milan: Udinese battuta, Lukaku torna al gol

L’Inter non colleziona l’ottavo clean sheet casalingo, ma batte 3-1 a San Siro l’Udinese con le reti di Lukaku (rigore), Mkhitaryan e Lautaro. La squadra nerazzurra torna a -15 dal Napoli e consolida il secondo posto a +3 dal Milan. Ma soprattutto Simone Inzaghi supera l’esame del turn over in vista della Champions. Gli ultimi cinque gol dell’Inter erano stati messi a segno da Lautaro, che parte dalla panchina e lascia la scena ai colleghi di reparto, prima di entrare e mettere il sigillo definitivo del 3-1. La squadra nerazzurra sblocca il risultato dal dischetto. Dumfries conquista il penalty, Lukaku va dagli undici metri ma sbaglia nella prima chance con parata di Silvestri. Il var interviene e si ribatte. Stavolta il belga non sbaglia e torna al gol in campionato ad oltre sei mesi di distanza dall’ultima volta a Lecce. L’Inter però non la chiude e l’Udinese ne approfitta. La firma del momentaneo pareggio è di Lovric che a due minuti dal termine della prima frazione firma il pari dopo un errore da parte della difesa di casa. Nella ripresa Dzeko si divora un’occasione a tu per tu con Silvestri, ma poco dopo arriva il 2-1 targato Mkhitaryan che impatta al meglio al volo su cross di Dimarco. Una rete pesantissima, che arriva dopo un ghiotto contropiede quattro con tre sprecato incredibilmente da Success. La rete è una mazzata per i friulani, che però sono i primi per punti recuperati da situazione di vantaggio in Serie A (17). A chiudere la gara ci pensa il solito Lautaro in contropiede pochi minuti dopo aver sprecato un’occasione nitida. Ora la testa va al Porto per l’andata degli ottavi di Champions. “Dobbiamo vincere in casa, è fondamentale, non sarà facile, sfidiamo un avversario forte, cattivo“, spiega Mkhitaryan, che conosce come si affronta una sfida del solito.