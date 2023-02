Liga 2022/23: Valverde e Asensio trascinano il Real Madrid, Osasuna battuto 0-2

Il pomeriggio e la serata di Liga 2022/23 ha visto quest’oggi la disputa di quattro match, a San Sebastian, Siviglia, Mallorca e Pamplona, validi per la 22esima giornata. La partita tra Real Sociedad e Celta Vigo è terminata in parità, sul risultato di 1-1. Le reti decisive sono state realizzate da Oyarzabal, al 5’, e Le Normand al 93’.

Successivamente 4-2 tra Mallorca e Villarreal. I gol decisivi sono stati realizzati da Kadewere, Dani Rodriguez in due occasioni e Muriqi per i padroni di casa, per gli ospiti invece gol di Morales e Chukwueze.

Infine è terminato 0-2 il match tra Osasuna e Real Madrid. La partita, disputata allo stadio El Sadar, è stata decisa dalle reti di Valverde al 78′ e Asensio al 93′. Un successo importante per i blancos, che salgono a quota 51 punti in classifica. Ecco il video con gli highlights del match.