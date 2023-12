Inter, Thuram: “Gruppo super, ci amiamo come fratelli”

“Abbiamo fatto una bella partita, abbiamo quattro punti di vantaggio sulla Juventus ma siamo ancora a dicembre e il campionato è lunghissimo“. Lo ha detto l’attaccante dell’Inter Marcus Thuram, a DAZN, dopo la vittoria per 2-0 contro la Lazio. “Provo a fare del mio meglio, ad aiutare i compagni, poi se arriva il gol sono ancora più contento. Barella è un giocatore che mi piace moltissimo e sono felice che abbia fatto lui l’assist per la mia rete. Questo gruppo è super, siamo molto uniti, ci amiamo come fratelli“, ha aggiunto Thuram.