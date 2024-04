Inter, Thuram chiede un regalo al presidente. Zhang: “Sapevo che era un errore entrare in questa live” (VIDEO)

“Presidente, io e Calhanoglu siamo costati zero euro. Zero euro, la tua macchina è costata di più. Vogliamo un regalo”. Lo ha detto Marcus Thuram durante il collegamento video in live col presidente dell’Inter Stevan Zhang, che si trova in Cina. E’ uno dei siparietti durante la festa per il ventesimo scudetto, tanto che il numero uno cinese risponde sorridendo: “Lo sapevo che era un errore entrare in questa live”. L’attaccante francese insiste: “Hai preso due giocatori a zero euro. Meno di una pizza”. Ma Zhang glissa: “Non è vero, non siete costati zero euro”. Di seguito ecco il video.

