Real Madrid, Kroos pronto ad accogliere Mbappé: “Non dimentico le tartarughe, arriveranno…”

Kylian Mbappé ha deciso di restare un ultimo anno al Paris Saint-Germain anche se, senza rinnovo di contratto, rischia di non vedere il campo. Il francese vuole soltanto il Real Madrid e il centrocampista tedesco Toni Kroos, nel corso di un’intervista rilasciata a Einfachmal Luppen, podcast che il calciatore condivide con il fratello, sembra abbia aperto all’arrivo del numero sette: “Io ho un cane, ma non dimentico le tartarughe, anche se non sono ancora arrivate. Sono in progettazione, arriveranno”.

Il riferimento di Kroos probabilmente è al fatto che Mbappé sia stato soprannominato anche tartaruga ninja.