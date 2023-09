Inter, Sommer sul derby: “Atmosfera unica, sarà una partita speciale”

Il portiere dell’Inter Sommer ha parlato alla Gazzetta dello Sport del derby di Milano, in programma domani alle 18: “Tutti i derby sono speciali. Ci sono anche in Germania e in Svizzera ma questo è unico per la grandezza e il prestigio delle squadre. Tutti aspettano questo momento, ci sarà un’atmosfera incredibile. Dobbiamo avvicinarci sapendo però che è una sfida che vale come le altre. La stagione è ancora lunghissima e la lotta allo scudetto ancora aperta.