F1 GP Singapore 2023, prove libere oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Le prove libere del GP di Singapore 2023 a Yas Marina di F1 saranno visibili oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming della prima giornata sulla pista asiatica teatro del quindicesimo appuntamento stagionale col Circus, con orari che, in virtù del fuso orario, anche se si correrà tra il tardo pomeriggio e la serata, sono anticipati rispetto al consueto. Alle ore 11.30 di venerdì 15 settembre prenderanno il via le FP1, la prima sessione di prove libere con un’ora a disposizione per i piloti e i team alla ricerca del passo gara coi long rune e dei tempi per la simulazione qualifiche, poi alle ore 15 inizieranno le FP2 per un’altra ora che non differirà nel suo programma. Sia per le FP1 che per le FP2 diretta tv su Sport F1 e Sky Sport Uno, lo streaming sarà visibile su Sky Go e NOW, non vi sarà infine alcuna diretta o la differita in chiaro. Sportface, in ogni caso, vi terrà informati con la diretta testuale di entrambe le sessioni. Di seguito ecco il riepilogo.

Venerdì 15 settembre 2023

ore 11.30 Prove libere 1 su Sky Sport Uno e Sky Sport F1

ore 15 Prove libere 2 su Sky Sport Uno e Sky Sport F1