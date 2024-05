Inter, Sommer: “Non mi aspettavo una festa Scudetto così, è stata incredibile”

La festa Scudetto dell’Inter tra le vie di Milano non ha lasciato indifferente Yann Sommer. Dalle colonne del “Corriere della Sera” il portiere nerazzurro non ha nascosto il suo stupore. “Sono sincero, non avrei mai pensato che potesse essere una cosa così incredibile – spiega -. È stata una giornata lunga ma vedere le facce felici della gente tra la folla, i bambini e le famiglie tutti accomunati dal tifo è stato speciale. Dovevamo dare qualcosa in cambio a queste persone che ci seguono tutto l’anno”, ha affermato il numero uno dell’Inter, fresca campione d’Italia. Il portiere nerazzurro potrebbe chiudere il campionato con 21 clean sheet (per ora è a quota 18), eguagliando in questo modo Gigi Buffon (oltre che Provedel). “Lui è stato il mio idolo quando ero giovane. È una leggenda e sarebbe un grande risultato raggiungerlo. Ci proveremo, come squadra, perché non sarebbe un record soltanto del portiere”, ha aggiunto Sommer. “L’uscita di scena dalla Champions League è stato un grande dispiacere. Abbiamo imparato, però, una volta di più, quanto contino i piccoli dettagli. Di certo proveremo a fare meglio il prossimo anno”, ha concluso il portiere dell’Inter.