Corriere della Sera: “Guida in stato di ebbrezza, Rugani va a processo”

Daniele Rugani a processo per guida in stato d’ebbrezza per un episodio risalente al luglio 2023. Lo riporta il Corriere della Sera, spiegando che in quell’occasione il difensore 29enne della Juventus – al volante della sua Maserati – risultò positivo all’etilometro per un tasso alcolemico tre volte superiore a quello consentito. Come riporta il quotidiano, Rugani avrebbe potuto chiudere la vicenda pagando i 5mila euro che gli erano stati inflitti dal Giudice per le indagini preliminari, ma il difensore bianconero ha rifiutato. Il giocatore ha quindi chiesto l’ammissione alla messa alla prova, un lavoro di pubblica utilità che gli avrebbe comunque consentito di tenere pulita la propria fedina penale. Il giudice Roberto Ruscello ha rigettato però la richiesta, perché presentata fuori tempo massimo, riporta il Corriere della Sera. La prossima udienza è fissata per il 23 maggio.