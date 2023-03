Inter, sui social tifosi contro Inzaghi: “Con Conte o Mourinho avremmo vinto lo scudetto in ciabatte”

La sconfitta contro lo Spezia rischia di essere la cosiddetta goccia che ha fatto traboccare il vaso. La maggior parte dei tifosi dell’Inter ha le idee chiare e si schiera sui social: via Simone Inzaghi. Nonostante una rosa notevole, piena di giocatori di spicco, in stagione i nerazzurri hanno perso ben otto partite in campionato, peraltro contro avversarie di secondo piano. Secondo molti sostenitori dell’Inter le colpe principali ce le ha Simone Inzaghi, al punto che – a detta di tanti – con un tecnico diverso in panchina lo scudetto sarebbe stato quasi una formalità. “Con Conte o Mourinho avremmo vinto lo scudetto in ciabatte” concordano i tifosi interisti, i quali inevitabilmente auspicano un cambio in panchina a fine stagione.